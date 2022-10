Géint 7.20 Auer e Mëttwoch de Moie sinn op der A6 a Richtung Lëtzebuerg zwee Autoen net laanschtenee komm.

Eng Persoun gouf blesséiert, eng Ambulanz vu Mamer war op der Plaz.

Géint 10.20 Auer koum et an der Rue du Brill zu Féiz zu enger Kollisioun tëscht engem Moto an engem Auto. Och hei gouf et ee Blesséierten, eng Ambulanz vun Diddeleng huet sech ëm d'Persoun gekëmmert.