Donieft gëtt de presuméierten Täter vun Nidderkuer och wéinst Verstouss géint d'Waffegesetz ugeklot, nodeems e Méindeg zwou Persounen erschoss goufen.

De 74 Joer ale Mann ass den Ament am Prisong zu Schraasseg an Untersuchungshaft. En Dënschdeg hat hie Rendez-vous beim Untersuchungsriichter. Dat deelt de Parquet an engem Communiqué mat a verweist op d'présomption d'innocence.

E Méindeg waren zu Nidderkuer 2 Persoune erschoss ginn. De presuméierten Täter ass den Noper vun den Affer.

Schreiwes vum Parquet

Ajout au communiqué du parquet de Luxembourg du 17 octobre 2022 en relation avec les coups de feu mortels à Niedercorn

(19.10.2022)

L’auteur présumé de la fusillade à Niedercorn lundi 17 octobre 2022 a été présenté mardi 18 octobre au juge d’instruction de Luxembourg qui a émis un mandat de dépôt, l’inculpé se trouvant ainsi actuellement en détention préventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig. L’homme a été inculpé principalement d’assassinat (art. 394 du Code pénal) et subsidiairement de meurtre (art. 393 du Code pénal), d’infraction à la loi sur les armes et munitions et de menaces.

Le parquet tient à rappeler que toute personne visée par une enquête ou une procédure pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été reconnue par une décision définitive de la juridiction de fond compétente.