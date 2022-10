Am Lokalen mellt de CGDIS en Accident e Mëttwoch den Owend géint 21 Auer op der A13, tëscht Suessem an der Gadderscheier.

Dräi Autoe waren an den Accident verwéckelt an et gouf dann och dräi Blesséierter. Eng Ambulanz vu Péiteng an eng Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng waren op der Plaz.