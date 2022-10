Wéi d'Adem en Donneschdeg matdeelt waren Enn September 14.133 Leit op der Sich no enger Schaff. Dat sinn der 1.500 Leit manner, wéi nach virun engem Joer.

Och bei de Laangzäitchômeuren konnt eng Baisse vun den Aschreiwungen festgestallt ginn. Am September hu sech 2.950 Leit nei beim Aarbechtsamt ageschriwwen, eng liicht Hausse par rapport zum nämmlechte Mount am Joer virdrun. Dovunner 139 Flüchtlingen aus der Ukrain. Et goufen 3.633 fräi Plazen de leschte Mount bei der ADEM gemellt.

Zuel vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg op Aarbechtssich sinn a komplett indemniséiert ginn, läit bei 6.999, eng Baisse vun 820 Leit (10,5 Prozent) iwwert ee Joer.