D'Police warnt op en neits viru falsche Polizisten. Et géife sech nach ëmmer Onéierlecher als Beamten ausginn, besonnesch eelere Leit Suen ofzeluchsen.

D'Leit kréie meeschtens op Däitsch ugeruff a gesot, et wier een vun hirer Famill an e schwéieren Accident verwéckelt gewiescht.

D'Leit sollten dowéinst eng Kautioun bezuelen, fir datt d'Persoun nees op fräie Fouss kënnt. D'Affer gi beim Gespréich esou ënner Drock gesat, datt se sech dann dacks dozou bereet erklären, Suen oder Bijouen an aner Wäertgéigestänn un déi falsch Polizisten ze ginn.

D'Wäertgéigestänn ginn da vun de falsche Polizisten oder Leit, déi virginn um Geriicht ze schaffen, Doheem ofgeholl.

D'Police erënnert drun, datt d'Polizisten ëmmer Lëtzebuergesch schwätzen an datt et déi Prozedur vun der Kautioun guer net hei am Land gëtt. Am Zweiwelsfall sollt een ëmmer Kontakt zum Policebüro ophuelen.

Persounen déi sou en dubiéisen Appell kruten, si gebieden sech direkt bei der Police ze mellen. Dat selwecht gëllt fir Affer.

D'Schreiwes vun der Police

Achtung: Die Betrugsmaschen durch falsche Polizisten dauern an

Die bereits im Polizeibericht vom 04.10.2022 beschriebenen Betrugsfälle, welche sich vorrangig auf ältere Personen beziehen, dauern weiter an.

Zur Erinnerung:

Unter dem Vorwand, es habe einen schweren Unfall gegeben, in welchen ein nahes Familienmitglied verwickelt sei, werden die angerufenen Opfer meist in deutscher Sprache dazu aufgefordert, eine Kaution zu hinterlegen.

Nur so könnten die in Haft befindlichen Familienangehörigen wieder auf freien Fuß kommen. Die vermeintlichen Opfer werden bei den Anrufen derart unter Druck gesetzt, dass sie sich schließlich dazu bereit erklären, ihre Wertgegenstände, wie beispielsweise Schmuck oder Bargeld, auszuhändigen.

Die Beute wird dann von angeblichen Gerichtsmitarbeitern oder Polizisten bei den Opfern zu Hause oder an einem zuvor abgemachten Ort abgeholt.

In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal unterstreichen, dass ein derartiges Vorgehen für das Hinterlegen einer Kaution in Luxemburg nicht angewandt wird.

Zudem sei erneut darauf hingewiesen, dass luxemburgische Polizisten stets auch Luxemburgisch sprechen. Sollten etwaige Zweifel über die Glaubwürdigkeit einer Person, die sich als Polizist ausgibt, bestehen, so zögern Sie keinesfalls Rücksprache mit einer Polizeidienststelle zu nehmen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit die angeblich betroffenen Familienmitglieder zu kontaktieren

Übersicht und Kontaktdaten der Polizeidienststellen: https://police.public.lu/fr/votre-police/postes-police.html

Sollten Sie einen derartigen Anruf erhalten oder erhalten haben, bitten wir Sie darum, umgehend die Polizei zu verständigen und keinesfalls auf die Forderungen der Täter einzugehen.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, dann kontaktieren Sie umgehend eine Polizeidienststelle und reichen Sie Klage ein.

Informationen zu den verschiedenen Betrugsmaschen finden sie auf der Polizeiinternetseite: https://police.public.lu/fr/prevention/arnaques/arnaques-a-la-fausse-qualite.html

Wir bitten darüber hinaus darum, vor allem Ihre älteren Mitmenschen in Ihrem Umfeld hinsichtlich dieser Betrugsmasche zu informieren und aufzuklären.