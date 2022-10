Dëse Restaurant geet op Demande vum Gesondheetsministère op, well mëttlerweil iwwerall am Land Leit op Hëllef ugewise sinn.

D'Stëmm vun der Strooss mécht e Restaurant zu Ettelbréck op, dëst nodeems si zënter Mäerz scho reegelméisseg dobaussen Iessen a Gedrénks zerwéiert hunn. Am eegene Lokal sollen dann eng 30 Leit kënne Plaz huelen. Mëtt November soll de Restaurant seng Dieren opmaachen.

Stëmm vun der Strooss zu Ettelbréck / Rep. Sabrina Backes

Nieft eegene Lokalitéiten an der Stad, zu Esch an zu Suessem, soll elo och nach ee Restaurant zu Ettelbréck bäikommen. Dëst op Demande vum Gesondheetsministere, well et mëttlerweil am ganze Land Leit géinge ginn, déi op Hëllef ugewise wieren. Betraff wieren net méi just Sans-abrien, mä och Leit, déi de Mindestloun kréien, wéi de Marcel Detaille, President vun der Stëmm vun der Strooss, erkläert.

Marcel Detaille: "Een, deen haut de Minimum huet, fir ze liewen, kritt Problemer. Da geet de Minimum net méi duer. Wann elo d’Gasrechnunge kommen an déi Leit, déi eng Wunneng hunn, déi bezuele jo scho bal d’Halschecht vun hirem Akommes nëmme fir de Loyer, da bleift näischt méi iwwreg, fir iessen ze goen an dat ass dramatesch. An da besteet och nach de Risk, dass d’Kriminalitéit méi héich gëtt, well d’Leit näischt hunn, wou se sech kënnen dru festhalen. Et ass keng gutt Situatioun den Ament.”

Eng Persoun, déi op Hëllef ugewisen ass, ass d’Viviane Nelissen. Si erzielt eis, dass si e Liewe laang geschafft huet. Datt d’Stëmm vun der Strooss och lo zu Ettelbréck wier, géing hir entgéintkommen, da misst se net méi de wäite Wee an d’Stad op sech huelen. Och hir wier opgefall, datt ëmmer méi Leit géinge kommen:

Viviane Nelissen: "Ech hunn eng Frëndin, dat schafft am Cent-Buttek an et kommen ëmmer méi Leit. Déi sinn esou genéiert, si komme mat Bongen an du mierks, si haten nach ni eppes mat deem Sozialsystem ze dinn, well se net méi eens gi mat hire Suen an dat ass krass, fir sou ee räicht Land wéi Lëtzebuerg. Dat si Leit, déi hunn hiert ganzt Liewe laang geschafft, wéi déi meescht Leit hei.”

Fir kënnen e Lokal ze fannen, krut d'ASBL Hëllef vun der Gemeng Ettelbréck. De Buergermeeschter Jean-Paul Schaaf ënnerstëtzt dës Initiativ.

Jean-Paul Schaaf: "Fir déi Leit offréiert dat heiten och een equilibréiert a gesond Mëttegiessen, dat dierfe mer net vergiessen, et geet net nëmmen drëms, e Pak Kichelcher fir 2 Euro z’iessen. Domat hunn ech mengem Kierper näischt Guddes gedoen. Och ee Mënsch an der Prekaritéit huet d’Recht op ee gesond Mëttegiessen, an dat ass hei méiglech.”

Am grousse Ganze wäert de Projet ëm déi 150.000 Euro kaschten, do mat abegraff sinn d'Käschte fir kënnen d'Lokalitéit ëmzebauen, ewéi och d'Fraisen, d'Lokal ze equipéieren. Well de Gesondheetsministere de Projet awer net integral finanzéiere géing, wier een op Donen ugewisen.