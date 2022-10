E Freideg tëscht 19 Auer an Hallefnuecht gouf an der Rue de Mondercange an en Eefamilljenhaus agebrach.

Et gouf warscheinlech eng Fënster ageschloen, fir an d'Wunneng ze kommen. Hei goufen dunn eng Partie Zëmmeren duerchwullt. Ob eppes geklaut gouf, preziséiert d'Police an hirem Bulletin um Samschdeg de Moien net. D'Spueresécherung gouf op d'Plaz geruff. Alkohol um Steier Da mellt d'Police nach zwee Tëschefäll, bei deenen Automobilisten hire Fürerschäin hu mussen ofginn. Dat war e Samschdeg géint 3 Auer zu Dikrech a géint 4 Auer zu Wëntger. A béide Fäll haten d'Chaufferen ze vill gedronk.