Zwee bis dräi Männer sinn e Sonndeg an en Heem an der Téitenger Strooss zu Keel agedrongen an hunn do perséinlech Saachen aus enger Kummer geklaut.

De Bewunner vun der Kummer war zum Ament vun dësem Abroch net do, ma goufen d'Männer vun anere Bewunner gesinn an eng Persoun, déi do schafft, wollte se zur Ried stellen. Dobäi gouf d'Fra vun de Männer ugegraff. D'Police gouf alarméiert, ma bei der Sich no de Männer koum näischt eraus. Si ware vum Heem aus a Richtung Rond-point geflücht. Ermëttlunge goufen ageleet. D'Police beschreift zwee vun de Männer, déi gesi goufen, esou: Beide schätzungsweise zwischen 20 und 25 Jahre alt, von südländischem Typ und zirka 1,70 m groß.1) der Mann war korpulent und hatte einen Drei-Tage-Bart. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.

2) der Mann war schlank und hatte ebenfalls einen Drei-Tage-Bart. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. All d'Informatioune si fir d'Police vun Esch ënnert der Nummer (+352) 244 52 1000 oder per E-Mail op police.esch@police.etat.lu.