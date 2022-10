Dat huet de Wirtschaftsminister Franz Fayot no enger Entrevue mat de Gewerkschaften OGBL an LCGB en Dënschdeg de Moie matdeele gelooss.

Dëst ouni awer ze soen, wien de potentielle Repreneur wier. D’Nimm vun NLMK, e russesche Stolkonzern an den Däitsche Konzern Salzgitter waren déi lescht Méint zirkuléiert.

Dem Wirtschaftsminister an de Gewerkschaften no géing d’Direktioun vu Liberty Steel iwwregens op eng "abusiv" Aart a Weis handelen, well se d’ekonomesch Zukunft vum Wierk zu Diddeleng géing op d’Spill setzen.

D’Mammegesellschaft GFG Alliance vun der brittescher Famill Gupta, blockéiert aktuell e Verkaf. De Franz Fayot huet d’Direktioun vun der Lëtzebuerger Entitéit vu Liberty Steel opgefuerdert, Stellung ze huelen.

D’Aktivitéite vun de Wierker zu Lëtzebuerg an an der Belsch sinn am Moment bis Enn vum Joer gestoppt. D’Paie vun de Salariéeë vu Liberty Steel zu Diddeleng géinge weider ausbezuelt ginn, wann et misst sinn iwwert de Fonds pour l’emploi, sou iwwerdeems den Aarbechtsminister Georges Engel.

Offiziellt Schreiwes

Le gouvernement, les syndicats LCGB et OGB-L ainsi que la délégation du personnel dénoncent les agissements de Liberty Steel (24.10.2022)

Communiqué par : ministère de l'Économie / ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire / LCGB / OGB-L

En date du 24 octobre 2022, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Georges Engel, ont reçu les représentants des syndicats LCGB et OGB-L ainsi que la délégation du personnel pour faire le point quant à l'avenir de Liberty Steel à Dudelange. Après les nombreux rebonds dans le passé, les activités des entités de Liberty Steel en Belgique et au Luxembourg sont actuellement à l'arrêt jusqu'au moins à la fin de l'année.

Lors de l'entrevue qui a eu lieu hier dans les locaux du ministère de l'Économie, toutes les parties présentes ont exprimé leurs vives inquiétudes concernant la conduite des affaires par Liberty Steel au niveau intragroupe et sur le site à Dudelange dans un contexte d'agissements potentiellement abusifs qui semblent s'opposer à l'intérêt social de l'entreprise luxembourgeoise voire compromettent son avenir économique. Le ministre de l'Économie a sommé la direction de l'entité luxembourgeoise de Liberty Steel de prendre position à ce sujet.

Lors de la réunion, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a réitéré l'intérêt d'un acteur industriel de reprendre le site luxembourgeois de Liberty Steel afin d'y maintenir des activités sidérurgiques et préserver l'emploi.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Georges Engel, a, quant à lui, rassuré les syndicats et la délégation du personnel que son ministère veillerait à ce que les salaires continuent à être payés par le biais du Fonds pour l'emploi si cela s'avérait nécessaire.