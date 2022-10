Gewaltvideoe verbreede sech an den Sozialen Netzwierker immens séier an als Resultat si jonk Leit ëmmer méi Gewalt ausgesat.

Och hei am Land zirkuléiere Videoe vu Kläppereien. En Thema, mat dem sech en Dënschdeg och op der Foire vun der Jugendaarbecht beschäftegt gouf.

De Georges Metz, den Direkter vum Service national de la jeunesse (SNJ):

"Mir hunn lescht Woch nach eng Reunioun gehat, well d'Iddi war eng Campagne ze maachen. Dunn hate mir eng Reunioun vun eisem Ministère zesumme mat der Police. D'Fazit war manner eng Campagne ze maache mat Affichen oder sou, mee dat et wichteg ass d'Thema Gewalt mat de Jonken direkt unzeschwätzen, do wou si sinn. Si hunn eis am Fong encouragéiert, dat dann ze maachen an dofir hunn mir elo haut, dat koum e bëssche kuerzfristeg, mee elo haut en Appell gemaach un d'Jugendhaiser a Jugendservicer, fir sech mat dem Thema ausenaner ze setzen an dat mat de Jonken ze thematiséieren."

Iwwert d'Fro, ob Jugendlecher no der Pandemie iwwerhaapt nach an d'Jugendzentren a Jugendorganisatiounen zeréckfanne géifen, misst en sech aktuell manner Suerge maachen. Verbänn wéi d'Scouten an aner Jugendzentre konnten eng Erhéijung vu Memberszuele feststellen, esou de Georges Metz, den Direkter vum Service national de la jeunesse (SNJ).