Den Emploi salarié zu Lëtzebuerg ass am zweeten Trimester ëm 0,8% am Verglach zum éischten Trimester eropgaangen, dat deelt de Statec mat.

Op d'Joer gekuckt gëtt et eng Progressioun vun 3,6%. Am Joresverglach hu sech besonnesch spezialiséiert Aktivitéiten an ëffentlech Zerwisser dynamesch entwéckelt.

All Dag deplacéiere sech gutt 210.000 iwwert d'Grenz op Lëtzebuerg. Leit mat Lëtzebuerger Nationalitéit maachen nach en décke Véierel vum Emploi salarié intérieur aus.