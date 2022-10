Touristesch an ekonomesch sinn 2 DP-Ministeren aktuell an Italien ënnerwee: esou heescht et am offizielle Sproochgebrauch vun der Regierung.

D'Ministere Bettel an Delles sinn zanter e Mëttwoch a bis Enn der Woch an der Emilia Romagna, wou zu Bologna e Business-Forum ass a wou och italieenesche Firmen de Business-Tourissem am Grand-Duché presentéiert gëtt. E besonneschen Highlight steet awer um Samschdeg fir de Staatsminister Xavier Bettel um Programm, dee vu Bologna op Roum weiderreest - do ass awer keng Entrevue mat der neier italieenescher Premierministesch Giorgia Meloni geplangt, mee mam Poopst Franziskus. De 85 Joer ale Chef vun der kathoulescher Kierch empfänkt de liberale Premier a Minister fir d'Cultes um Weekend, wou d'Allerhellege-Feierdeeg ufänken, fir eng Privat-Audienz am Vatikan. Dee leschte Lëtzebuerger Politiker, dee vum Poopst empfaange gouf, war déi fréier gréng Ministesch Carole Dieschbourg. De Xavier Bettel gesäit de Poopst eleng a gëtt just vum Lëtzebuerger Ambassadeur beim hellege Stull, dem Jean-Claude Kugener, begleet. De Xavier Bettel huet am Kader vu sengen Etüden och Kiercherecht op der Uni vun Thessaloniki studéiert. 2015 war den Accord tëscht der Dräier-Regierung an de Glawenscommunautéiten ënnerschriwwe ginn, deen d'Trennung tëscht dem Staat an de Kierchen aktéiert huet.