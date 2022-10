D’Memberen aus 6 Chamberkommissioune souze wéinst der grousser Zuel vun den Deputéierten an der Plenière beieneen, fir de Bilan a Saachen Drogeproblematik.

Eng Kéier d’Joer gëtt dee gezunn, an dofir waren de Minister fir bannenzeg Sécherheet Henri Kox an d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert op de Krautmaart komm.

Et goung natierlech em Preventioun, mee och Repressioun war en Thema, a fir d’Stéphanie Empain vun déi Gréng, déi dës Reunioun presidéiert huet, kéim d’Regierung a béide Beräicher gutt virun.

D'Stéphanie Empain

Gutt virun ass eng Saach, op deene richtege Plazen agéieren, eng aner – fir de Marc Goergen vun de Piraten klappt genee do eppes net.

De Marc Goergen

Et ass de Platzverweis, deen d’CSV scho méi laang intresséiert; de Laurent Mosar vun der CSV verlaangt awer e Virgoe géint organiséiert Kriminalitéit.

De Laurent Mosar

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Premier bilan: paquet de mesures sur la problématique de la criminalité liée aux stupéfiants au Luxembourg (26.10.2022)

Communiqué par : ministère de la Sécurité intérieurePour rappel, le 22 octobre 2021, le ministre de la Sécurité intérieure, la ministre de la Justice, la ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et le ministre de l'Immigration et de l'Asile présentaient lors d'une conférence de presse commune, le paquet coordonné sur la problématique de la criminalité liée aux stupéfiants, comprenant un catalogue de mesures.

Un an plus tard, le 26 octobre 2022, comme demandé par le Conseil de gouvernement, le bilan des travaux menés par le groupe de suivi a été présenté à la Chambre des députés. Depuis l'adoption du paquet par le gouvernement en conseil en octobre 2021, bon nombre de projets et mesures du catalogue ont pu être entamés et d'autres concrétisés. En tout, la moitié des 26 mesures prévues dans le paquet a été réalisée ou se trouve en cours de réalisation, d'autres mesures étant en phase d'élaboration, de planification ou de déploiement (voir tableau de recensement).

La sécurité étant une responsabilité partagée, la problématique de la criminalité liée aux stupéfiants nécessite une intervention à plusieurs niveaux. Durant la dernière année, les ministères partenaires ont œuvré ensemble dans un effort commun de traiter la problématique des stupéfiants de manière holistique et pérenne.

L'Administration des douanes et accises, aussi concernée par la thématique, a rejoint le groupe de travail en tant que membre actif. Le ministère de l'Intérieur reste informé des travaux. Les ministères concernés sont également partis à la rencontre des communes lors de réunions régionales organisées en juin et juillet 2022, afin d'échanger avec elles et inclure leurs expériences et bonnes pratiques dans le paquet. En effet, les communes sont les premières concernées par les défis et les solutions à mettre en œuvre sur le terrain.

Pour rappel, le paquet contient un catalogue de 26 mesures préventives et répressives, et se veut la suite évolutive de la Note interministérielle sur la lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants.