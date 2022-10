Um Dënschdeg gouf der Police ee versichte Vol mat Gewalt zu Keel an een Déifstall mat Menacen zu Esch gemellt.

Um Mëttwoch goufe véier Verdächteger gepëtzt, heescht et vum Parquet. Alle véier wiere se allerdéngs nach mannerjäreg.

De Parquet huet dann decidéiert, déi véier provisoresch an der Unisec ze placéieren, ma well do just eng Plaz fräi war, sinn der dräi vun de Verdächtegen an der hallef-oppener Struktur ënnerkomm.

D'Saachen, déi geklaut goufen, hätt d'Police iwwerdeems erëmfonnt an hätt dës hire Proprietären zeréckginn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué du parquet de Luxembourg concernant l'interpellation de suspects mineurs dans des affaires de vol

(26.10.2022)

En date du 25 octobre 2022, entre 16 et 18 heures, deux plaignants se sont séparément adressés à la police pour signaler une tentative de vol avec violences à Kayl ainsi qu’un vol avec violences et menaces à Esch-Alzette. Les suspects auraient opéré en groupe. Une recherche policière ciblée a finalement permis d’identifier et d’interpeller un groupe d’individus.

Il s’est avéré que les suspects étaient mineurs. Les objets volés ont pu être retrouvés et restitués au propriétaire légitime.

Le parquet a décidé quatre mesures de garde provisoires à destination de l’UNISEC (unité fermée du Centre socio-éducatif de l’État à Dreiborn) dont seulement une a pu être mise à exécution effective à l’UNISEC, faute de disponibilités. Par conséquent, les trois autres mineurs ont dû être placés dans la partie semi-ouverte du centre.