Aus dem Wocheréckbléck vun der Santé geet ervir, datt tëscht dem 17. an dem 23. Oktober 2.384 Persoune positiv op de Coronavirus getest goufen.

Zu den 2.384 Fäll kommen der 962 dobäi vu Persounen, bei deenen et net déi éischt Covid-Infektioun war. Si hunn 28,7% vun all de Leit, déi positiv getest goufen, ausgemaach.

D'lescht Woch goufen och manner PCR-Tester zu Lëtzebuerg duerchgefouert, vun 10.063 goung et erof op 9.159 Stéck.

Tëschent dem 17. an dem 23. Oktober si 5 Leit a Relatioun mat Corona verscheet. Si haten an der Moyenne 86 Joer.

D'Zuel vun den Admissiounen an de Spideeler ass liicht eropgaangen. 34 Leit waren d'lescht Woch Covid-bedéngt am Spidol, dovu 4 Persounen op der Intensivstatioun. D'Moyenne vun de Leit am Spidol läit bei 70 Joer.

Am meeschte gëtt sech an der Famill ugestach.

Tëscht dem 17. an dem 23. Oktober hu sech 19 Leit eng éischte Kéier impfe gelooss, fir 20 Persoune war et déi zweet Dosis an 182 kruten hir éischt Opfrëschungsimpfung, 2.674 Persounen déi zweet complementaire Dosis. Am Ganze goufen (Stand 25. Oktober) 1.291.424 Dosissen administréiert. 474.737 Residenten hunn e kompletten Impfscheema, wat 79% vun der Bevëlkerung iwwer 5 Joer entsprécht.

Schreiwes

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 17 au 23 octobre 2022 (27.10.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)Pour la semaine du 17 au 23 octobre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué à 2.384 cas par rapport à 2.855 cas la semaine précédente.

À ce nombre s'ajoutent 962 réinfections, soit 28,7% de l'ensemble des personnes testées positives contre 1.079 (27,4%) la semaine précédente.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 17 au 23 octobre est passé de 10.063 à 9.159.

38 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 46 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 3.655. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 23 octobre, le nombre d'infections actives a diminué à 5.729 par rapport à 6.263 au 16 octobre et le nombre de personnes guéries est passé à 294.158 (par rapport à 291.250). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 47,9 ans.

Pour la semaine du 17 octobre au 23 octobre, 5 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer.

L'âge moyen des personnes décédées est de 86 ans.

Dans les hôpitaux, 30 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 27 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de 4. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 70 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 0,88 (1,01 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 28,37% à 26,03%.

Le taux d'incidence est passé à 369 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 442 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

En ajoutant les réinfections, le taux d'incidence est de 521 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours et de 1.136 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours (source INSA). Les réinfections ainsi que les autotests certifiés ont été inclus dans le calcul des taux d'incidence repris ci-dessous. Comparé à la semaine précédente, le taux d'incidence diminue dans tous les groupes d'âge sauf chez les 65-69 ans (+4%), 70-74 ans (+13%), les 85-89 ans(+18%) et les 90+ ans (+18%). Le taux d'incidence le plus bas est enregistré chez les 0-4 ans (151 cas pour 100.000 habitants). Le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 90+ ans (de 1.422 cas pour 100.000 habitants).

Contaminations

Parmi les 3.362 cas de résidents de la semaine du 17 au 23 octobre 2022, un échantillon de 1.086 (32%) cas a été revu et la source a été déterminée.

Le cercle familial est la source la plus fréquente (20%), suivi par le secteur aide et soins (9%), le travail (8%), les loisirs (6%) et les voyages à l'étranger (6%). La part des sources indéterminées augmente (42%).

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 17 octobre au 23 octobre 2022, 2.989 doses ont été administrées: 19 personnes ont reçu une première dose, 20 ont reçu une deuxième dose, 182 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 2.674 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 94 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 0 une quatrième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 25 octobre à 1.291.424.

474.737 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79 % par rapport à la population vaccinable (dont la population 5+).

«Impfbus on tour»

Les passages du «Impfbus on tour» sont communiqués sur www.impfen.lu.

À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d'identité et carte CNS obligatoires). Les types de vaccination proposés sont la primovaccination (1re et 2e doses) et les boosters (doses de rappel).

Étant donné que les vaccinations dans le Impfbus sont sans rendez-vous, cela implique que vous devez attendre votre tour, et cela peut être à l'origine de délais d'attente, surtout en cas de grande affluence. Si vous voulez éviter toute attente et pour votre confort, nous vous conseillons de prendre rendez-vous auprès de votre médecin, dans une pharmacie ou dans un centre de vaccination.

Toutes les informations sur les possibilités de vaccination peuvent être consultées sur www.impfen.lu.

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/en/publications-en/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2



Le rapport CORONA STEP est établi tous les 15 jours.

Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d'épuration analysées au cours des semaines 41 et 42 de 2022 montre une prévalence élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Le niveau de SARS-CoV-2 dans les eaux usées a de nouveau montré un pic de contamination au cours de la semaine 41, suivi d'une légère diminution apparente au cours de la semaine 42. Des tendances similaires ont été observées au niveau régional, avec un nouveau pic de contamination par le SARS-CoV-2 pour presque toutes les STEP étudiées. L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.