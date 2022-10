Der Police war en Donneschdeg géint 19.30 eng Automobilistin gemellt ginn, déi mat hirem beschiedegte Won zu Keel op engem Parking géing stoen.

Op der Plaz konnten d'Beamten d'Fra mat hirem Auto untreffen, un deem béid Pneuen op der Säit vum Fuerer beschiedegt waren. Bei der Kontroll huet d'Fra uginn, kuerz virdrun en Accident gehat ze hunn. Iwwerdeem ass opgefall, datt d'Automobilistin ze vill gedronk hat, wat och en Alkoholtest confirméiert huet. Well de Maximalwäert däitlech iwwerschratt war, huet d'Fra de Fürerschäin missten ofginn a gouf protokolléiert.

An der Avenue Marie-Thérèse an der Stad gouf géint 5.30 Auer eng Patrull op e Chauffer opmierksam, dee beim Ofbéien op de Boulevard Joseph II duerch eng rout Luucht gefuer ass. Bei der Kontroll vum Mann konnt hie keng valabel Versécherung virweisen an en Alkoholtest war och hei positiv ausgefall. De Permis gouf op der Plaz agezunn.