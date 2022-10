D'Pompjeeë sinn op der Plaz an d'Feier ass geläscht, nawell kann et weiderhin zu Perturbatiounen am Trafic kommen. Et soll ee virsiichteg fueren.

Kuerz no 10 Auer e Méindeg de Moie koum d'Informatioun, datt de Brand geläscht wier. Wéi de CGDIS matdeelt, wier beim Virfall kee blesséiert ginn. Weider Detailer feelen den Ament nach. © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © RTL Mobile Reporter