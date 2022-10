Kachen a bake verbanne Kanner net nëmme mat Spaass an der Kichen, ma dës Aktivitéiten hunn och eng Rëtsch positiv Auswierkungen op hir Entwécklung.

All Kand freet sech, wa säi Liblingsiessen oder de Gebuertsdagskuch op den Dësch kënnt. Nach méi flott ass et, wa si beim Kachen a Baken hëllefe konnten. Leider hunn net all d’Elteren déi néideg Zäit dofir an och a ville Schoulen stinn dës Aktivitéiten net um Programm. Mir hunn eis ugekuckt, wéi eng aner Méiglechkeeten et nach hei zu Lëtzebuerg ginn. D’Joëlle Hinger ass selwer Mamm vun zwee Kanner a Léierin vu Beruff. Si hat scho laang de Wonsch, sech selbstänneg ze maachen. Am Lockdown huet si ee Saz besonnesch dacks doheem héieren: "Mamma, wat kache mer haut?". Ofgekierzt: Mawaka. An esou war den Numm vun hirer Kachschoul gebuer. Fir dëse Projet ze verwierklechen, ass d’Joëlle momentan am Congé sans solde.

Bei Mawaka léiere Kanner tëschent 3 a 15 Joer e gesonden Ëmgang mat Liewensmëttel, wou se hier kommen a wéi ee se ka verschaffen. Si huet e grousst Bedierfnis, mat den Hänn ze schaffen, hier 5 Sënner ze benotzen a spilleresch ze leieren.

Dat hunn och d’Grënner vun de Minikäch vum Vatel Club bemierkt. Ee Mol de Mount treffe si sech an de Raimlechkeete vun der Hotelschoul, fir zesummen ze kachen an ze baken. Donieft ginn d’Minikäch och nach reegelméisseg bei d’Produzenten a léieren, wéi een am Restaurant d’Iessen zerwéiert.