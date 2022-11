Am Lokale mellt de CGDIS eng Rei Accidenter vun e Méindeg den Owend an en Dënschdeg de Moien.

Zu Stengefort sinn an der Lëtzebuerger Strooss zwee Autoen net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf heibäi blesséiert.

Zu Dikrech op der Esplanade ass géint hallwer 12 e Motocyclist gefall a gouf dobäi blesséiert.

Kuerz virun Hallefnuecht ass zu Esch um Boulevard Kennedy eng Persoun ugestouss an dobäi blesséiert ginn.

Kuerz no hallwer 3 de Moien ass zu Suessem an der Nidderkuerer Strooss en Auto an e Bam gerannt. Och hei gouf et ee Blesséierten.

An eng Persoun gouf verwonnt, wéi kuerz virun 3 Auer op der Streck tëscht Wolz an Draufelt en Auto op d'Kopp gaangen ass.