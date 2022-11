Et gëtt eng Kaart, op där ee ka kucken, ewéi gutt oder manner gutt d'Kommunikatiounsreseauen zu Lëtzebuerg sinn.

Dat huet den Institut Luxembourgeois de Regulation (IRL) e Mëttwoch matgedeelt. Zil wier et d'Utilisateuren ze sensibiliséieren iwwert d'Presenz vun Infrastruktur fir fix a mobil Telecom-Reseauen. D'Kaarten sinn um Site vu Geoportail.lu ze fannen. Et erfuerdert e bësse Kënne fir d'Kaarten ze fannen an z’affichéieren, mee et ass interessant.

Eng Kaart weist zum Beispill, ewéi gutt de 5G-Reseau opgeholl gëtt. Hei gesäit een datt ee groussen Operateur en excellente 5G Reseau am Süde vum Land huet, an der Haaptstad an an der Nordstad, do also wou och am meeschte Leit wunnen. De 5G vun zwee aneren Operateure schéngt däitlech méi schwaach ze sinn.