Um Enn misst d'Walresultat egal wéi akzeptéiert ginn, fënnt de Lëtzebuerger Ausseminister. An awer mécht hie sech och Suergen ëm de Fridden an Israel.

Et gesäit aus, wéi wann de rietskonservativen Oppositiounschef Benjamin Netanjahu d'Walen an Israel géing gewannen. Säi riets-reliéist Lager kéint sech Héichrechnungen no eng Majoritéit vu 65 vun den 120 Sëtz am Parlament sécheren.

Et wier eng demokratesch Wal, déi ee misst akzeptéieren, sou den LSAP-Ausseminister Jean Asselborn an enger éischter Reaktioun e Mëttwoch de Moien:

"Et war eng Wal fir oder géint de Benjamin Netanjahu. Den Netanjahu seet, en hätt méi wéi 60 Leit an der Knesset. De Lapid seet zu dësem Moment, et misst een nach ofwaarden. Effektiv ass eng arabesch Partei, déi Balad heescht, wou een nach net weess, ob déi op déi 3.25 Prozent kënnt, wat d'Limitt ass, déi ee muss hunn, fir an d'Knesset ze kommen."

Suerge mécht dem Ausseminister iwwerdeems, dass de Benjamin Netanjahu nach ni eng Zwou-Staate-Léisung wollt hunn. Déi wier awer néideg, fir de Fridden an der Regioun ze assuréieren.

D'Zukunftspartei vum aktuellen, liberale Premierminister Yair Lapid kënnt bis elo mat 24 Sëtz op déi 2 Plaz. Op déi drëtt kënnt fir d'éischt Kéier an der Geschicht vun Israel e rietsextreemt Bündnis.