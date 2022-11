De Produit vun der Mark "Belgian Quality" gëtt zu Lëtzebuerg am Aldi verkaaft. Betraff sinn d'Produite mam Halbarkeetsdatum 09/11/2022.

Communiqué de presse

Rappel : Steak de sanglier mariné de la marque Belgian Quality

Présence possible de salmonelles

ALDI rappelle le produit suivant:

Nom Steak de sanglier mariné Marque Belgian Quality Unité 300 g Code barre 2007030009926 Date limite de consommation (DLC) 09/11/2022 Lot 22297

Danger : Présence possible de salmonelles

Les salmonelles peuvent causer des symptômes tels que nausées, vomissements, crampes abdominales, diarrhée, fièvre et maux de tête dans les 6 à 72 heures après consommation. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin en lui signalant cette consommation.

Vente au Luxembourg par : ALDI

Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue.

Source d'information : Notification de rappel ALDI

Communiqué par : Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire