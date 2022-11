Fir d'lescht gesi gouf dee jonke Mann e Samschdeg de Moie géint 10 Auer zu Nidderkuer.

De Vermëssten ass ronn 1,80 Meter grouss an ass schlank. Hien huet ee Brëll un an ass der Police no fir d'lescht mat enger brong-groer Fleecejackett, engem roude Schal an enger donkelbloer Box gesi ginn. Hien hat deen Ament wäiss-gréng Sportschong un.

Wien Informatiounen dozou kéint hunn, wou de Marc Solagna sech ophält, soll sech um Policebüro zu Déifferdeng ënnert der Telefonsnummer (+352) 244 53 1000 oder per Mail (police.differdange@police.etat.lu) mellen.