Vill Chance hat en Automobilist en Dënschdeg de Moien op der N23 tëscht Hueschtert a Osper.

Kuerz no 7 Auer hat de Chauffer an enger Rietskéier d'Kontroll iwwert säi Won verluer a krut e Bam mat voller Wucht ze paken. De Schock war därmoossen hefteg, dass d'Gefier an 2 Stécker gefuer ass.

De Chauffer koum éischten Informatiounen no mat liichter Blessuren an d'Spidol.