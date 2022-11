E Mëttwoch de Moien hat e Chauffer um CR103 d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an ass an e Luuchtepotto gerannt.

Duerch den Opprall gouf d'Gefier bis an e Virgäertche vun engem Wunnhaus geschleidert a koum do un d'Halen.

RTL-Informatiounen no soll de Chauffer e Malaise gemaach hunn an ass nom Accident an d'Spidol komm.