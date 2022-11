E Congé parental vun 9 Méint zousätzlech zu den aktuelle 4 a 6 Méint, fuerdert eng Petitioun, déi e Mëttwoch an enger ëffentlecher Debatt diskutéiert gëtt.

Mammen a Pappe géifen esou d'Méiglechkeet kréien, e Kand bis zu sengem éischte Gebuertsdag doheem ze betreien. D'Petitioun gouf vun eppes méi wéi 4.800 Leit ënnerschriwwen.

D'Petitionärin argumentéiert, datt Lëtzebuerg am OECD-Duerchschnëtt en éischter kuerze Congé parental op Vollzäit hätt an datt et besonnesch fir Fraen, déi nieren, duerchaus komplizéiert ka sinn, wa si rëm schaffe ginn, wann d'Kand réischt 9 Méint huet. Verschidde Mamme géif näischt aneres iwwreg bleiwen, wéi Congé sans solde ze huelen. Och Pappe sollen natierlech kënne vun dem méi laange Congé parental profitéieren.