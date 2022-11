Den 112 mellt fir en Donneschdeg de Moien 3 Accidenter mat allkéiers engem Blesséierten, 2 Chaufferen hunn iwwerdeems e Mëttwochowend hir Permise verluer.

Kuerz viru 6 Auer ass en Automobilist tëscht Wuelessen a Weller bäigaangen.

Um 6.46 Auer gouf et en Accident mat engem Auto zu Wolz an der Rue Michel Thilges an tëscht Diddeleng a Keel ass géint 7.24 Auer e Won op d'Kopp gaangen.

E Mëttwoch den Owend krut d'Police e Chauffer gemellt, dee wuel ze déif an d'Glas gekuckt hat. Hie konnt géint 21.20 Auer u senger Adress zu Reiland ugetraff ginn, wou hie säi Fürerschäin ofgeholl krut.

E weideren alkoholiséierte Chauffer gouf an der Nuecht op en Donneschdeg zu Esch an der Rue Marie Curie gestoppt. Och hien huet säi Permis missen ofginn.