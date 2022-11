D'Amicale vun den Anciene vun Tambow huet e Samschdeg op hirem Commemoratiounsdag un dëst trauregt Kapitel an der Geschicht erënnert.

Enn August 1942, also virun 80 Joer, huet de Gauleiter Simon zu Lëtzebuerg d'Zwangsrekrutéierung ausgeruff. Fir eng 10.000 Jongen an 3.600 Meedercher huet dat Reichsarbeitsdienst respektiv Wehrmacht bedeit.Tëscht Juli 43 a September 45 waren 1.019 jonk Lëtzebuerger zu Tambow als Krichsgefaangener am Lager 188. D'Amicale des anciens vun Tambow huet e Samschdeg am Kader vun hirer Assemblée générale un hire Calvaire erënnert.

Si sinn nach ëmmer zu hirer jett an der Amicale vun den Anciene vun Tambow. Leit, deenen hire Papp, Monni oder villäicht scho Grousspapp agezu ginn ass an no sengem Asaz un der russescher Front an dësem gräissleche Krichsgefaangenelager gelant ass. Iwwregens gouf et do weder Matrass nach Bett, mee just Dreck als Plaz fir ze schlofen a bei Minus 40 Grad am Wanter, weess de President vun der Amicale Paul Scholer.

D'Maisy Ginter, eng gebierteg Déifferdengerin, koum op Jena an Thüringen an den Arbeitsdienst. Och si vergësst déi Zäit net: "Bei eis si keng Russe komm. Bei eis sinn d'Amerikaner komm, well wann d'Russe komm wieren, da wiere mir och esou séier wéi méiglech fortgelaf, well alles wat vun hinne gezielt gëtt, och nach elo, dat stëmmt. Ech hunn eng Schoulkomerodin gehat, dat ass erëmkomm, ganz spéit, an dat hat e russesche Puppelchen. An dat war natierlech net interessant fir dat Kand."

Fir un d'Tambower Jongen a Männer ze erënneren, huet d'Amicale sech eppes éischter ontypesches afale gelooss. Et wollt een eng Rous, déi no hinne genannt ass. Se ass Rosa. Fir d'Hoffnung kréie mer erkläert.

D'Maisy Ginter koum am Mee 45 heem. Si huet d'Zäit, wou se am Arbeitsdienst war, e Stéck hannert sech gelooss, mee dat mam Verzeien, dat wier esou eng Saach.

E puer Tréinen, e Buch an eng Rous hëllefe beim Verschaffe vun dësem däischtere Kapitel an eiser Geschicht. Och wann ee kéint verzeien, vergiessen deet de Lëtzebuerger dat wuel ni.