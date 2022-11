Wéi de CGDIS mellt, koum et vun e Samschdeg op e Sonndeg zu 3 Tëschefäll op eise Stroossen.

Wei de CGDIS mellt ass géint 18 Auer gëscht Owend tëscht dem Karelshaff an Uewerfeelen een Auto an de Revers gaangen. Et gouf awer keen blesséiert.

Um CR345 tëscht Uewerfeelen a Mäerzeg ass kuerz no 22 Auer e Samschdeg den Owend een Auto an e Bam gerannt. D'Rettungsdéngschter mellen do 1 Blesséierten. An an der Nuecht op e Sonndeg si géint 3.20 Auer zu Bartreng um Tossebierg 2 Autoen net laanschteneen komm. Dobäi gouf eng Persoun verwonnt.