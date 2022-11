Am Trafic-Bulletin vum ACL ass ze liesen, dass eng Scheier zu Huldang brennt. Et schéint sech just ëm Holz nieft enger Scheier ze handelen.

De Brand ass mëttlerweil geläscht an et gouf och kee Blesséierten.