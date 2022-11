E Mëttwoch de Moie goufe bei Accidenter op eise Stroossen am Ganze 5 Blesséierter gezielt.

Géint 7.30 Auer goufen zu Miersch 4 Persoune blesséiert, wéi sech zwee Autoen ze pake kruten. De Rettungsdéngscht vu Miersch an d'Ambulanze vu Lëntgen an aus der Nordstad waren hei am Asaz. Wéi d'Police matdeelt, wier et hei op der N7 bei der Opfaart fir op dA7 zu enger Frontalkollisioun komm.

Kuerz virun 9.00 Auer waren um Houwald en Auto an e Moto aneneegerannt. Hei gouf eng Persoun blesséiert. Nieft dem Rettungsdéngscht an der Ambulanz aus der Stad war hei och de Samu op der Plaz.

An der Nuecht op en Donneschdeg gouf et en Accident tëscht Mutfert a Sandweiler. Kuerz virum Rond-point Sandweiler hat de Mann d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer, ass ongebremst an de Rond-point gerannt an huet sech doropshin iwwerschloen. De Won ass um Daach leie bliwwen. De Chauffer gouf vun enger anerer Persoun an d'Spidol bruecht, nodeems e selwer aus dem Auto erausgeklomme war. Am Spidol huet ee festgestallt, datt de Mann Alkohol konsuméiert hat. De Permis war fort.