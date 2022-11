De Projet, dee bei der Gëlle Fra virgesinn ass, huet e groussen "Schéinheetsproblem", well d'Beem, déi do sinn, misste fort.

Dat huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Mëttwoch de Moien um City Breakfast betount. De Bauteministère an d'Stad Lëtzebuerg haten e Concours ausgeschriwwen, fir d'Place de la Constitution nei ze gestalten, ma mam Projet, deen zréckbehale gouf, ass d'Stad Lëtzebuerg net zu 100 Prozent d'Accord.

Lydie Polfer iwwert nei Place de le Constitution

"Mir fannen et keng gutt Léisung an hunn dem Minister dat och gesot an hu festgehalen, eis nach emol ze gesinn, fir ze kucken, wéi et nei gestalt ka ginn. D'Grondiddi, datt kee Parking méi soll do sinn an d'Plaz sou gestalt soll ginn, datt ee sech do begéine kann, fanne mer gutt, mee datt do lauter Beem solle fortkommen, fanne mer net gutt."

De Projet soll souwisou eréischt realiséiert ginn, wann d'Vergréisserung vum Parking Knuedler komplett ofgeschloss ass. Et wier also nach Zäit, de Projet ze iwwerschaffen, huet d'Lydie Polfer nach betount.