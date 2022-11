Eng Première zu Biereng bei Miersch: En Donneschdeg huet d'Wochenzeitung "De Letzeburger Bauer" fir d'éischt Kéier d'Soirée de l'Agriculture organiséiert.

A verschiddene Kategorie goufe Leit aus dem landwirtschaftleche Milieu ausgezeechent. Ma den Owend stoung och am Zeeche vu Spannunge ronderëm dat neit Agrargesetz.

Soirée de l'Agriculture zu Biereng / Rep. Marc Hoscheid

"Wat de Bauer net kennt, dat frësst en net", heescht et am Volleksmond. Ma och wann d'Soirée de l'Agriculture nei ass, huet se vill Leit aus dem Secteur an de Restaurant "A Guddesch" op Biereng gelackelt. Dëst Evenement wier wichteg fir d'Landwirtschaft besser no baussen duerzestellen. Am Moment ass d'Stëmmung bei de Baueren éischter ugespaant, well am neien Agrargesetz eng Deckelung vum Véibestand virgesinn ass. De Christian Wester, President vun der Bauerenzentral, gesäit de Landwirtschaftsminister Claude Haagen um Zuch:

"Ech mengen de Minister war nei am Amt. En huet, et muss een et leider sou soen, mat senger Aktioun fir dee Gesetzesprojet, ouni datt e mam Beruff diskutéiert gi wier, op den Instanzewee ze schécken, vill Kredit bei de Leit am Secteur verspillt. An et ass lo un him, fir dat Vertraue rëm zeréck ze gewannen."

Trotzdeem huet een en Donneschdeg zu Biereng nëmmen zefridde Gesiichter gesinn. Virun allem bei deene fënnef Persounen, déi ee Präis iwwerreecht kruten. Déi fréier Politikerin Astrid Lulling gouf fir hiert Liewenswierk ausgezeechent. Der Laureatin no hätt si de Präis verdéngt, well si 1972 derfir gesuergt hat, datt den Tarif agricole fir d'Baueren net wéi geplangt eropgesat gouf. Ma et géif nach een zweete Grond:

"An Europa waren der ëmmer, déi hu géint den Alkoholismus agéiert. Déi wollten, datt op de Wäifläschen dat steet, wat op den Zigarette steet, nämlech datt et net gutt ass, datt een dervu stierft an esou weider. Ma et ass just de Contraire de Fall. Mee dat duerfe mer net drop schreiwen, dat ass net erlaabt. Si wollten dat maachen, mee du hunn ech dat verhënnert."

Mat Alkohol kennt sech och de Gewënner vum Spezialpräis aus. De fréieren Direkter vun den Domaines Vinsmoselle, Constant Infalt, huet 1991 zu Lëtzebuerg de Cremant als Mark etabléiert.

"Fir eis Wënzerbetriber ass et haaptsächlech drëm gaangen, fir nei Revenuen ze kreéieren, fir d'Betriber och laangfristeg méi sécher ze gestalten. An dat kanns de nëmme maachen, wann nei Produiten um Marché sinn, déi awer net nëmmen eng Moud sinn."

Zum Succès vum Lëtzebuerger Cremant hätten an éischter Linn Frae bäigedroen. Do schléisst sech dann och de Krees tëscht de Gewënner vum Liewenswierk- a Spezialpräis.

E Freideg ginn et am RTL-Mëttesjournal dann nach weider Stëmme vun der éischter Soirée de l'Agriculture.