Ouni gréisser personell Iwwerraschunge geet d'Diddelenger LSAP mat hiren 19 Kandidaten an d'Course fir d'Gemengewalen d'nächst Joer.

Spëtzekandidat ass den Député-Maire Dan Biancalana, dee sech zesumme mat de 4 aktuelle Schäffe Josiane Di Bartolomeo, Claudia Dall'Agnol, René Manderscheid a Loris Spina de Wieler stellt.

Vun den aktuellen LSAP-Conseillere geet zu Diddeleng just de Bob Claude net méi mat d'Walen. Den Ament stellen d'Sozialisten an der "Forge du Sud" 10 Gemengeconseilleren, d'CSV huet 5 Sëtz, déi Gréng der 2, déi Lénk stellen ee Conseiller an de Vic Haas ass onofhängege Conseiller.

D'Altersmoyenne vun den Diddelenger LSAP-Kandidate läit bei 46 Joer, op der Lëscht stinn 9 Fraen an 10 Männer. D'Lëscht gouf en Donneschdeg den Owend vun der Diddelenger LSAP-Sektioun gutt geheescht.