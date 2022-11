Weider gouf et en Accident zu Rëmeleng an e Brand zu Esch.

De SAMU huet e Freideg géint 18 Auer missen an d'Lëtzebuerger Strooss zu Waasserbëlleg an den Asaz. Do war eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn.

Kuerz virdru waren zwee Ween zu Rëmeleng an der Rue des Martyrs net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf do verwonnt.

An um 17 Auer hat et op engem Chantier zu Esch gebrannt. Blesséierter gouf et do keng.