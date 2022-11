Vum Joer 2023 un ass d'Lëtzebuerger Arméi un zwou neien internationale Missioune bedeelegt, dat a Rumänien an an der Ukrain.

Eemol sinn dëst d'Nato-Aktivitéiten eVA a Rumänien an eemol d'EU-Missioun fir militäresch Assistenz fir d'Ukrain. Dat deelt d'Direction de la défense mat.

A Rumänien ginn an der Rotatioun 25 Poste besat, mat engem maximale Seuil vun 30 Arméismemberen, fir eng Durée vun 28 Méint.

Am Kader vun EUMAM-Ukrain-Missioun gëtt ee Lëtzebuerger Militär op e Posten an Däitschland detachéiert, dat fir zwee Joer. Da soll sech och un Trainings-Aktivitéite mat der Belsch bedeelegt ginn. Déi entspriechend groussherzoglech Reglementer ginn ausgeschafft.

Lëtzebuerg huet d'Ukrain bis ewell mat Equipement an Héicht vu knapp 75 Milliounen Euro ënnerstëtzt. 16 Prozent vum Defense-Budget fir dëst Joer. Ënner anerem gi Gefierer vum Typ Hummer zur Verfügung gestallt.

D'EUTM-Missioun am Mali an d'NATO-Missioun am Irak ginn elo am Dezember op en Enn.

Offiziellt Schreiwes

Deux nouvelles missions internationales pour l'armée luxembourgeoise (21.11.2022)

Communiqué par : Direction de la défense

À partir de 2023, l'armée luxembourgeoise participera à deux nouvelles missions internationales: le groupement tactique allié en Roumanie dans le cadre des activités de vigilance renforcée (enhanced Vigilance Activities - eVA) de l'OTAN et la mission d'assistance militaire de l'Union européenne pour l'Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine – EUMAM Ukraine). Les 10 et 21 novembre 2022, lors de réunions de consultation, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, a consulté les commissions compétentes de la Chambre des députés à ce sujet.

eVA Roumanie

En février 2022, à la suite du début de la guerre d'agression russe en Ukraine, l'OTAN a commencé à renforcer les groupements tactiques existants en Pologne et aux pays baltes et a convenu d'établir quatre autres groupements tactiques multinationaux en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. Les alliés se sont engagés à déployer des forces robustes et prêtes au combat sur le flanc est de l'Alliance. Lors du sommet de Madrid, en juin 2022, les alliés ont décidé d'adopter les activités de vigilance renforcée (eVA) et de renforcer les groupements tactiques multinationaux jusqu'à la taille de brigades. Les huit groupements tactiques démontrent la force du lien transatlantique ainsi que la solidarité, la détermination et la capacité de l'Alliance à répondre à toute agression.

La participation luxembourgeoise à l'eVA Roumanie prévoit, à ce stade, environ 25 postes par rotation, avec un seuil maximal de 30 membres de l'armée, pour une durée de 28 mois. La mission des membres de l'armée consiste à participer avec un peloton de reconnaissance léger, intégré dans une compagnie néerlandaise ou belge, ainsi qu'éventuellement avec des postes d'état-major ou de soutien opérationnel, administratif, logistique ou médical.

Un règlement grand-ducal, dont l'avant-projet sera soumis à l'approbation du Conseil de gouvernement, déterminera les modalités d'exécution de la participation de l'armée aux eVA Roumanie.

EUMAM Ukraine

Les 29 et 30 août 2022, six mois après le déclenchement de la guerre russe en Ukraine, les ministres de la Défense de l'UE ont donné leur accord de principe lors de leur réunion informelle à Prague, sur la nécessité de créer une mission d'assistance militaire de l'UE pour l'Ukraine (EUMAM Ukraine). Le 15 novembre, le Conseil des affaires étrangères des ministres de la Défense a lancé cette mission d'assistance militaire.

L'EUMAM Ukraine s'appuiera sur les initiatives de formations bilatérales existantes de certains États membres, ainsi que sur de nouveaux modules d'entraînement collectif et spécialisé, et sera étroitement coordonnée avec d'autres partenaires internationaux (p.ex. États-Unis et Royaume-Uni). La mission prévoit la formation d'environ 12.000 membres des forces armées de l'Ukraine via un entraînement collectif ainsi que de 2.800 membres des forces armées via un entraînement spécialisé, et cela, d'ici le printemps 2023. Cette mission de nature flexible, modulaire et calibrée en fonction de l'évolution de la guerre et des besoins ukrainiens, est limitée à deux ans et opérera au sein de deux centres de commandement de terrain tactiques - l'un situé en Pologne, l'autre situé en Allemagne. En sus, les entraînements et formations, qui jusqu'à présent se sont déroulés de façon bilatérale entre l'Ukraine et les différents États membres, seront dorénavant coordonnés par l'état-major de l'UE dans le cadre de l'EUMAM Ukraine et des formations «détachées».

La participation de l'armée luxembourgeoise à la EUMAM Ukraine prévoit le déploiement d'un militaire au poste de l'InfoManager en Allemagne. La durée de la participation luxembourgeoise sera de 24 mois, donc pendant la durée entière la mission. Il est également envisagé d'appuyer les offres de formation et d'entrainement spécialisés de l'armée belge, et le cas échéant d'autres armées partenaires, en 2023 moyennant la mise à disposition temporaire (de 1 jour à quelques semaines) d'instructeurs spécialisés luxembourgeois. Ces formations se dérouleront sur le sol de la Belgique ou d'un autre État membre.

Un avant-projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités sera soumis à l'approbation du Conseil de gouvernement.

Point sur l'aide militaire du Luxembourg pour l'Ukraine

Dans le contexte de la guerre d'agression russe en Ukraine, la Défense luxembourgeoise a fourni ou commandé, jusqu'à présent, des équipements létaux et non-létaux d'une valeur de 74,4 millions d'euros, ce qui représente plus de 16% de son budget de défense de l'année 2022, pour soutenir les autorités ukrainiennes.

Tout récemment, après une analyse précise des besoins opérationnels de l'armée luxembourgeoise, la Défense a

décidé de fournir des véhicules blindés du type HMMWV (Hummer) supplémentaires, avec pièces de rechange.

Fin des missions EUTM Mali et NATO Mission in Iraq (NMI)

Au vu de la situation sécuritaire actuelle au Mali, il a été décidé de ne pas prolonger le mandat de la participation de militaires luxembourgeois à l'EUTM Mali au-delà du 31 décembre 2022. Le rapatriement des derniers militaires luxembourgeois détachés à la EUTM est prévu au plus tard le 1er décembre 2022. Les postes de l'EUTM Mali seront réaffectés à l'eVA.

Il a également été décidé de retirer l'élément luxembourgeois, avec actuellement un militaire déployé, de la NATO Mission in Iraq (NMI) au mois de décembre 2022. Il est envisagé de réaffecter le militaire de la NMI à la mission EUMAM Ukraine.