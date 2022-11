Op der N22 tëscht Béiwen-Atert a Biissen ass en Dënschdeg de Mëtteg een Auto vun der Strooss ofkomm.

De Won huet eng Lénkskéier verpasst an ass an e Schëld gefuer, ier en dunn am Gestrëpp laanscht d'Strooss stoe bliwwen ass. Wéi d'Police mellt, war d'Streck wärend den Opraumaarbechten deelweis blockéiert.