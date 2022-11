Réimech ass a Chrëschtdagsstëmmung: Zanter leschtem Weekend huet de Chrëschtmaart op der Place Dr. Fernand Kons op - ganz traditionell mat enger Äispist.

Et ass awer keng Äispist am konventionelle Sënn: D'Gemeng huet fir déi éischte Kéier eng synthetesch Pist gelount, déi weder Waasser nach Stroum brauch. En vue vun der Energiekris eng interessant Alternativ. Lescht Preparatiounsaarbechten um Freideg Moien. D'Äispist selwer wier relativ séier opgebaut gewiescht. Gelount gouf se bei enger Schwäizer Firma, déi sech op synthetesch Äispiste spezialiséiert huet. Grad elo wier et den Ament fir déi méi nohalteg Alternativ ze testen. D'Gemeng kascht dat zesumme mat der Beliichtung ronn 70.000 Euro.

"Budget-technesch ass et u sech dat selwecht wéi virdrun", erkläert de Réimecher Buergermeeschter Jacques Sitz. "D'Locatioun geet net wäit auserneen. Mir spueren engersäits d'Energie fir d'Produzéieren vum Äis. Op der anerer Säit musse mir awer méi Schong lounen." Knapp 150 puer Schong stéingen zur Verfügung. Déi dierfe vir keng Zacken hunn. D'Visiteure kréien dofir gerode sech der ze lounen, kënnen hir eegen awer och gratis op der Plaz schläife loossen.

D'Konschtstoff Placke ginn duerch Reiwung, also duerch méi fueren, méi glat a géifen dem Hiersteller no nëmmen 2% manner gutt rutsche wéi normal Äis. Iwwert de Weekend konnten déi éischt Visiteuren d'alternativ Äispist probéieren.

"Et fiert sech net esou gutt wéi normal Äis", mengt eng Madamm. "Ech sinn zwar kee gudde Fuerer, mee hei geet et net ouni unhalen. Et rutscht een einfach ze vill wech." Hiert Meedche fiert selwer e bësse méi dacks, ass heivun awer och net ganz iwwerzeegt: "Ech fannen et net esou gutt wéi echt Äis an ech kann hei och net gutt drop lafen. Op deem Richtege rutscht et besser. Ech ka gutt Schlittschongfueren, mee hei muss ech mech unhalen."

Bis den 8. Januar kann ee nach vun der Äispist profitéieren. D'Entrée zesumme mat de Schong kascht 6€.

Ob een déi synthetesch Alternativ och an den nächste Jore bäibehält, steet nach net fest, esou d’Gemengeresponsabel. Dat géif ganz vum Feedback ofhänken. D'Gemeng organiséiert donieft och eng éischte Kéier en Tournoi op der Pist. Et hätt ee scho gesinn, datt am Ausland Curling-Tournéier organiséiert ginn, esou de Schäffe Jean-Paul Kieffer.

"Mir hunn eis hei entscheet fir de Lattle, also en Äisstock-Turnéier. Dat ass den 11. Dezember an do kann ee mat Ekippe bis zu 4 Leit matspillen. Et muss ee sech awer bei eis umellen."

Weider Informatiounen dozou fënnt een op remich.lu.