Eng 25 Joer al Fra ass mat hirem Won an de Gruef geroden an huet sech puer Mol iwwerschloen.

D'Fra gouf dobäi aus dem Auto erausgeschleidert an ass nach op der Plaz gestuerwen.

Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Bäerdref an Iechternach, grad ewéi de Samu aus der Stad an d'Ambulanz vun Iechternach.