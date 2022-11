Zwou Persounen, déi den 20. November Suen aus der Keess vun engem Hotel um Belair geklaut haten, sinn elo zu Schraasseg am Prisong, dat mellt d'Police.

Si waren op der Aire de Berchem op der Diddelenger Autobunn gepëtzt ginn, nodeem méi Patrullen no hinne gesicht haten. Nodeem se gestallt goufen, huet sech erausgestallt, datt déi presuméiert Täter och scho wéinst anere Saache gesicht goufen.

Si koumen den Dag drop virun den Untersuchungsriichter an dunn an de Prisong. Hire Won wéi och déi Saachen, déi se geklaut haten, goufe saiséiert an de Besëtzer zeréckginn.