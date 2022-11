E Méindeg war de Benelux-Sommet am Schlass zu Buerglënster, dat am Kader vun der Lëtzebuerger Presidence vum Minister-Comité aus der Benelux-Regioun.

D'Presidence vu Lëtzebuerg huet sech op 3 Prioritéite konzentréiert: staark aus der Pandemie erauskommen, Synergien mat den Nopeschregiounen promouvéieren, an op eng gréng, sécher a kompetitiv Benelux-Regioun setzen.

De Premierminister Xavier Better huet e Méindeg den hollännesche Premier Mark Rutte an de belsche Premier Alexander De Croo um Sommet empfaangen, wou sech dann och kuerz drop mam Generalsekretär vun der Benelux-Regioun fir eng Entrevue getraff gouf.

Hei gouf nach eemol vun alle 3 Ministeren ënnerstrach, dass een eng méi déif Kooperatioun vun de Benelux-Länner wéilt usteieren, déi och weider verstäerkt am europäesche Prozess integréiert soll ginn. Selbstverständlech war och den Ukrain-Krich an d'Energie-Kris an der EU op der Agenda vun den Diskussiounen tëscht de Regierungscheffen.

Der Ukrain gouf weider Support versprach, dat virun allem am Nees-Opbau vum Land an de kommende Joren: "As war has returned to our continent, our core European values of democracy, human dignity and freedom have come into focus. We, the countries of the Benelux, will stand firm and promote European unity and solidarity."

Sommet Benelux (28.11.2022)

Communiqué par : ministère d'ÉtatLe Sommet Benelux s'est tenu le 28 novembre 2022 au château de Bourglinster dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du Comité de ministres de l'Union Benelux.

La présidence luxembourgeoise s'est concentrée notamment sur trois priorités: sortir renforcés de la pandémie, promouvoir les synergies avec les régions voisines et œuvrer pour un Benelux vert, sûr et compétitif.

Le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a reçu le Premier ministre, ministre des Affaires générales du royaume des Pays-Bas, Mark Rutte, et le Premier ministre du royaume de Belgique, Alexander De Croo.

Après l'accueil officiel, les premiers ministres se sont réunis avec le secrétaire général du Benelux.

Au cours de leur réunion de travail, Xavier Bettel, Alexander de Croo et Mark Rutte ont réaffirmé leur attachement à une coopération encore plus approfondie entre les pays du Benelux et à une intégration européenne plus poussée.

Les échanges thématiques ont entre autres porté sur la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et ses conséquences telles que l'impact sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique au sein de l'Union européenne.

Les premiers ministres ont notamment réaffirmé leur plein soutien à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et ont souligné que les pays du Benelux sont prêts à collaborer pour soutenir la reconstruction de l'Ukraine dans les années à venir.

La déclaration conjointe que vous trouvez ci-annexée stipule notamment que: "As war has returned to our continent, our core European values of democracy, human dignity and freedom have come into focus. We, the countries of the Benelux, will stand firm and promote European unity and solidarity."

Lors de la réunion de travail, les chefs de gouvernement ont également échangé sur des sujets d'actualité au niveau européen comme la migration, l'espace Schengen et l'Etat de droit au sein de l'Union européenne.

Une partie des discussions a inclus deux voisins, à savoir le Ministre-Président de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst et le Président du sommet de la Grande Région et Président du conseil régional du Grand Est, Jean Rottner.

Pendant cette réunion élargie, Xavier Bettel a souligné que la synergie avec les régions limitrophes est un outil essentiel, comme déjà précisé au sein des priorités de la présidence luxembourgeoise. Il a continué en affirmant que pour toute la région, la transition vers un système énergétique durable, plus résilient et fiable repose sur le développement des énergies renouvelables et la sécurité d'approvisionnement, ce qui est particulièrement important en ce moment d'incertitude en matière d'approvisionnement énergétique.

À l'issue des réunions de travail, une conférence de presse résumant les résultats du sommet a eu lieu avec la participation de Xavier Bettel, Alexander de Croo, Mark Rutte, Hendrik Wüst et Jean Rottner.