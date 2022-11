Géint Hallefnuecht huet et an engem Haus an der Rue Henri Dunant zu Stroossen gebrannt. Heibäi goufen zwou Persoune verwonnt.

Da gouf et nach eng Rei Accidenter. Géint 20 Auer e Méindeg den Owend sinn an der Zéissenger Strooss zu Zéisseng en Auto an e Motorrad net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf verwonnt. An der Rue de la Gare zu Bartreng gouf et kuerz no hallwer 6 en Accident mat 3 Gefierer. Zwou Persoune goufe blesséiert. A ganzer 5 Blesséierter goufe et géint 17.30 Auer op der Streck tëscht Éimeschbaach an Aasselbuer bei engem Accident mat zwee Gefierer. Ee vun den Autoen huet doropshin ugefaange mat brennen.