De Gesetzestext muss an der parlamentarescher Justizkommissioun nogebessert ginn an domadder läit de Ball erëm bei den Deputéierten.

Am Abrëll war déi fréier Ëmweltministesch Carole Dieschbourg vun déi Gréng zeréckgetrueden a wollt domadder de Wee fräi maachen, fir an der Gaardenhaischen-Affär kënnen auszesoen.

Dofir muss allerdéngs fir d'éischt e Gesetz gestëmmt ginn, mat deem den Artikel 82 aus der Verfassung zum Deel ëmgesat gëtt an an deem et ëm déi penal Responsabilitéit vu Regierungsmembere geet.

Deen Text gouf och viru ronn viru Méint vun de Fraktiounscheffe vun der CSV, der DP, der LSAP an deene Gréngen deposéiert, mä de Staatsrot huet elo a sengem Avis eng Rei formell Oppositioune formuléiert.

Zum Beispill well an den Ae vun der héijer Kierperschaft eng Rei prozedural Froen net gekläert sinn, déi fir juristesch Onsécherheete kéinte suergen.

Domat geet den Text elo nees zeréck an déi parlamentaresch Justizkommissioun.