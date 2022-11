Simuléiert gëtt e Feier an engem Patientenzëmmer bannent dem Diddelenger CHEM, sou datt d'Personal den Noutfallplang kann testen.

Am Asaz sinn natierlech och de CGDIS vun Diddeleng a Beetebuerg an d'Police, well d'Übung ënner reelle Konditiounen ofleeft, mat eeben och simuléierte Blesséierten. Wichteg ze soen ass, datt d'Patienten iwwer den Exercice informéiert goufen a keng Persoun wäert evakuéiert ginn. D'Feierübung am Diddelenger Spidol am Quartier Schmelz fänkt um 18.30 Auer un an ass fir 20 Auer eriwwer.

Schreiwes vum CHEM Diddeleng

Communiqué de presse

Exercice d'évacuation à l'Hôpital de Dudelange, mercredi 30 novembre 2022

30 novembre 2022

Aujourd'hui, mercredi 30 novembre, le CHEM va procéder à un exercice d'évacuation de patients sur le site du CHEM Dudelange.

Celui-ci sera réalisé en collaboration avec les pompiers de Bettembourg, Dudelange et le G.I.S (Groupement d'Intervention et de Secours du CHEM). Cet exercice sera effectué avec des figurants.

Parallèlement, les équipes de soignants seront renforcées afin d'assurer la surveillance et la sécurité des patients sur place (veuillez noter qu'aucun patient ne sera évacué).

Exceptionnellement les visites ne seront possibles que jusqu'à 18h30 au lieu de 19h.

L'exercice commencera à 18h30 et se terminera à 20h.