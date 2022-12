An der Woch vum 21. bis den 27. November ass d'Zuel vun den Neiinfektiounen liicht geklommen, allerdéngs gouf och nees méi getest.

D'lescht Woch goufen et 1.164 Neiinfektiounen a 721 Reinfektiounen. Als reinfizéiert gëlle Leit, bei deenen tëscht zwee positive PCR-Tester op d'mannst 90 Deeg vergaange sinn. An der Woch virdru louchen dës Chifferen nach bei 1.057 fir d'Neiinfektiounen a 622 fir d'Reinfektiounen.

Bei den Tester goung et d'lescht Woch vu 6.578 op 7.271 erop an d'Zuel vun den aktiven Infektiounen ass vun 2.486 liicht op 2.750 geklommen.

Zwou Persoune sinn a Relatioun mat Covid verscheet. Si haten an der Moyenne 70 Joer. D'Altersmoyenne vun den hospitaliséierte Patiente läit bei 60 Joer.

Wat opfält, ass, datt den Inzidenztaux bei de Leit tëscht 15 an 19 Joer, tëscht 85 an 89 Joer, a bei Leit iwwer 90 am stäerkste klëmmt.

Et gëtt dann och nach drun erënnert, datt den Impfzentrum an der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg vum 24. Dezember bis zum 2. Januar zou bleift.

Och gëtt et mam neie Covid-Gesetz eng kleng Ännerung; Wien sech positiv test, muss doheem an der Isolatioun bleiwen. Fir eng Ordonnance d'Isolement ze kréien, muss een eng Auto-Declaration iwwert dëse Formulaire maachen.

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 21 au 27 novembre 2022

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and TechnologyPour la semaine du 21 au 27 novembre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a augmenté à 1.164 cas par rapport à 1.057 cas la semaine précédente.

À ce nombre s'ajoutent 721 réinfections, soit 38,2% de l'ensemble des personnes testées positives contre 622 (37,0%) la semaine précédente.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 21 au 27 novembre est passé de 6.578 à 7.271.

35 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 3.767. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 27 novembre, le nombre d'infections actives a augmenté à 2.750 par rapport à 2.486 au 20 novembre et le nombre de personnes guéries est passé à 302.689 (par rapport à 301.791). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 44,4 ans.

Pour la semaine 21 au 27 novembre, 2 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer.

L'âge moyen des personnes décédées est de 70 ans.

Dans les hôpitaux, 23 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 17 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de 2. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 60 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 1,03 (1,13 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 16,08% à 16,01%.

Le taux d'incidence est passé à 180 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 164 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente. En ajoutant les réinfections, le taux d'incidence est de 298 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours et de 559 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours (source INSA).

Les réinfections ainsi que les autotests certifiés ont été inclus dans le calcul des taux d'incidence par groupe d'âge (source INSA). Comparé à la semaine précédente, le taux d'incidence augmente dans tous les groupes d'âge à l'exception des 0-4 ans et des 55-64 ans. La plus grande augmentation est enregistrée chez les 85-89 ans (+82%), les 90+ ans (+50%) et les 15-19 ans (+54%). Le taux d'incidence le plus bas est enregistré chez les 0-4 ans (68 cas pour 100.000 habitants). Le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 90+ ans (637 cas pour 100.000 habitants) et les 85-89 ans (507 cas pour 100.000 habitants).

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 21 novembre au 27 novembre 2022, 1.635 doses ont été administrées: 19 personnes ont reçu une première dose, 19 ont reçu une deuxième dose, 103 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 1.434 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 59 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 1 une quatrième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 28 novembre à 1.292.235.

474.836 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79 % par rapport à la population vaccinable (dont la population 5+).

Fermeture temporaire du centre de vaccination Victor Hugo du 24.12.2022 au 02.01.2023

Le centre de vaccination Victor Hugo sera temporairement fermé du 24 décembre 2022 au 2 janvier 2023.

Contact Tracing: comment recevoir son ordonnance d'isolement?

Suite à la nouvelle loi COVID-19, le fonctionnement du Contact Tracing a été adapté: si vous êtes testé positif à la COVID-19, restez en isolement. Pour recevoir votre ordonnance d'isolement, vous pouvez remplir le formulaire d'auto-déclaration avec la référence REFCP sur le site https://covid19.lu.

Un SMS en provenance du numéro d'envoi suivant (+352) 621 203 000 sera également envoyé aux personnes positives à la COVD-19.

Plus d'information sur covidtracing.lu.

Les possibilités de vaccination

Toutes les informations sur les possibilités de vaccination peuvent être consultées sur www.impfen.lu.

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/en/publications-en/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le rapport CORONA STEP est établi tous les 15 jours.

Le prochain résumé est prévu pour le mardi 6 décembre et il contiendra les données concernant les semaines 47 et 48.