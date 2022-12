Den 112 mellt 7 Blesséierter bei enger ganzer Partie Accidenter vun en Donneschdeg op e Freideg.

Kuerz no 17 Auer ware zu Housen um Happerfeld en Automobilist mat sengem Gefier an eng Mauer gerannt an dobäi blesséiert ginn. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vun Housen a Clierf.

Zu Diddeleng an der Rue du Parc hat sech géint 17.30 Auer en Auto iwwerschloen, woubäi eng Persoun blesséiert gouf. D'Ambulanze vun Diddeleng a Keel, grad ewéi de Samu vun Esch an d'Pompjeeë vun Diddeleng waren am Asaz.

Géint déi selwecht Auerzäit goufen d'Rettungsdéngschter aus der Stad op de Lampertsbierg bei de Rond-point Schuman geruff, nodeems et hei zu enger Kollisioun tëscht zwee Gefierer koum, woubäi och hei eng Persoun blesséiert gouf.

Iwwerdeems gouf zu Déifferdeng an der Rue Xavier Brasseur eng Persoun vun engem Auto ugestouss an dobäi blesséiert. D'Rettungsdéngschter vum SaDiff, also vu Suessem-Déifferdeng, waren op der Plaz am Asaz.

Um 20.10 Auer waren d'Pompjeeë vun Esch-Uelzecht a Suessem-Déifferdeng op d'Collectrice op der Héicht vu Suessem geruff ginn, fir e Won aus dem Gruef ze zéien. Déi blesséiert Persoun gouf vun enger Ambulanz vum SaDiff versuergt.

Zu enger weiderer Kollisioun koum et kuerz virun 23 Auer op der N26 tëscht Wolz an Noutem. Och hei gouf eng Persoun blesséiert a vun de Rettungsdéngschter vu Wolz versuergt.

Kuerz no Hallefnuecht gouf eng Persoun blesséiert, wéi zu Kënzeg an der Rue Basse zwee Gefierer net laanschtenee koumen. D'Ambulanz vu Stengefort an d'Pompjeeë vu Käerjeng waren op der Plaz am Asaz.