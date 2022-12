Weider gi Parkplaze fir schwanger Fraen a Famillje mat Kanner gefuerdert, grad ewéi déi selwecht Steierklass fir Eltere mat Garde alternée fir hir Kanner.

Um Site vun der Chamber sinn 9 nei Petitiounen online, déi an den nächste sechs Wochen op d'mannst 4.500 Ënnerschrëfte musse beienee kréien, fir dass et zu engem ëffentlechen Debat kënnt.

D'Mobilitéit ass e grousst Thema ënnert den neie Petitiounen: Gefuerdert gëtt beispillsweis, e Stopp vun den Tramsaarbechten tëscht dem Kierchbierg an dem Findel, well déi d'Natur futti géing maachen. An de Spëtzenzäite soll d'Pannespuer op der Autobunn als Busspuer kënne genotzt ginn. Weider soll den ëffentlechen Transport privatiséiert ginn oder net méi gratis sinn, fir datt e méi pünktlech gëtt an de Bus soll op neie Stroosse Prioritéit kréien.

Eng weider Petitioun fuerdert Parkplaze fir schwanger Fraen a fir Famillje mat Kanner. Da soll een nach an déi selwecht Steierklass kommen, wann ee sech d'Garde vun de Kanner deelt. Iwwerdeem gëtt nees en Elteregeld gefuerdert, amplaz datt just Friembetreiung finanziell ënnerstëtzt gëtt. Eng aner Petitioun fuerdert eng Ännerung vum Ierfschaftsrecht an eng weider, datt déi ëffentlech Toiletten all näischt méi kaschten.

Déi komplett Lëscht



2526: Besser vu neien Stroossen Gebrauch maachen duerch Prioritéit fir de Bus / Mieux tirer profit de nouvelles routes par une priorité aux bus

2528: Pour plus de ponctualité dans les transports en commun. / Pour privatiser les transports en commun ou les rendre payants afin d’avoir une meilleure ponctualité avec une indemnisation en cas de retard.

2530: Änderung des Gesetzes über die Erbfolge

2532: Stopp vun den Trams-Aarbechten tëschent Kirchbierg-Findel, well d’Natur doduerch futti gemaach gëtt.

2533: Créer une voie de bus pendant les heures de pointe sur les autoroutes en direction de Luxembourg en prenant la voie d’urgence

2536: Abolition des toilettes publiques payantes

2537: Parkplazen fir Fraen an Famillen mat Kanner

2495: Selwecht Classe d’impôt fir Famillen déi eng garde alternée hun

2512: Elterengeld amplaz vun institutionellen Ariichtungen