Am Fréijoer dëst Joer sollt u sech eng nei Residence zu Veianen opgoen, wou eeler Leit a 44 Wunnengen encadréiert a betreit ginn.

Et goufen awer nawell zolidd Retarde fir dës Struktur vum Roude Kräiz an déi interesséiert Leit musse sech gedëllegen. Op Nofro hi gouf RTL vun der Croix Rouge gewuer, datt d'Residence Aline Mayrisch ugangs d'nächst Joer kann opgoen, also ee Joer méi spéit ewéi ursprénglech uviséiert. Et geet Rieds vu Retarden um Bau a vun administrative Schwieregkeeten, déi zu der Verspéidung gefouert hätten.

Interesséiert eeler Leit konnte sech ewell am September d'Wunnengen an der Residenz ukucken, ma Compromis de Ventë wieren nach keng ënnerschriwwe ginn. Et géif den Ament just eng Waardelëscht ginn, esou d'Croix Rouge. D’Gebai ass deemno fäerdeg, mee lo feelt den néidegen Agrement. Fir dësen ze kréien, géingen awer nach Piècë feelen, äntwert de Familljeministère op RTL-Nofro hin. Domat konfrontéiert, seet d'Croix Rouge, et wier een amgaangen déi gefrot Prezisiounen eranzereechen. Dobäi géing et ëm Froen zum Encadrement vun de spéidere Bewunner goen.

Vu béide Säiten heescht et, datt näischt bewosst blockéiert oder an d'Längt gezu géif ginn. Trotzdeem kënnen nach ëmmer keng Leit an der Residenz wunnen.