D'Weltausstellung zu Dubai ass knapps eriwwer a schonn annoncéiert sech déi nächst - an och do ass Lëtzebuerg 2025 zu Osaka mat engem Pavillon vertrueden.

An de Grand-Duché gehéiert och zu de wéinege Länner, déi bis ewell hir Participatioun fest zougesot hunn. En entspriechenden Accord huet de Wirtschaftsminister Fayot wärend senger Visitt a Japan signéiert, Co-Signataire ass d'Chambre de Commerce.

Presentéiert gouf bei där Geleeënheet och de Lëtzebuerger Pavillon vum Architektebüro SteinmetzDeMeyer, dee vu senger Bauweis sou mann wéi méiglech Impakt op d'Ëmwelt soll hunn.

De Kommissär fir de Lëtzebuerger Pavillon ass den André Hansen, héije Fonctionnaire am Wirtschaftsministère.

D'Expo zu Osaka ass um Site vun enger kënschtlecher Insel um Enn vum Floss Yodo a mécht eng Fläch vu bal 400 Ha aus.

Eng 140 Länner sollen op der Expo vertruede sinn - bis ewell hunn eréischt eng hallef Dosen Länner confirméiert, datt se 2025 zu Osaka op der Expo dobäi sinn. Fir Lëtzebuerg ass et a Japan op der Weltexpo déi 25. Participatioun un esou enger internationaler Ausstellung.

Erwaart ginn sech eng 28 Millioune Visiteuren, also nach 4 Millioune méi wéi zu Dubai. D'Expo ënnert dem Motto "Designing Future for Our Lives" dauert en halleft Joer.

Première journée de la visite de travail au Japon: signature du contrat de participation du Luxembourg à l'Exposition universelle 2025 à Osaka (30.11.2022)

Communiqué par : ministère de l'Économie

Le 30 novembre, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, accompagné de Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce, et de Pierre Ferring, ambassadeur du Luxembourg au Japon et en Corée, ont quitté la Corée du Sud, en direction du Japon pour une visite de travail de trois jours.

À son arrivée à Osaka, Franz Fayot a assisté à la cérémonie officielle de signature du contrat de participation du Luxembourg à l'Exposition universelle 2025 à Osaka par le commissaire général au pavillon luxembourgeois, André Hansen, et le secrétaire général de l'Expo, Hiroyuki Ishige.

Le Luxembourg figure ainsi parmi les premiers signataires pour sa 25e participation à une exposition universelle. Cette signature constitue une étape importante dans la formalisation de la participation du Grand-Duché à l'Expo qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025 à Osaka. De plus, l'entrevue a permis de présenter le projet du pavillon luxembourgeois aux organisateurs de l'Expo. Celui-ci a été conçu par le bureau d'architectes luxembourgeois SteinmetzDeMeyer de manière à correspondre le plus possible aux critères de circularité et à avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Il s'agira ainsi d'une opportunité pour le Luxembourg de montrer son engagement et son savoir-faire dans le domaine de la circularité et de la durabilité.

Ce vendredi, le ministre de l'Économie rencontrera le ministre japonais en charge de l'Exposition universelle 2025 Osaka, Naoki Okada, dans le cadre d'une entrevue à Tokyo. Ce sera l'occasion de discuter des préparatifs autour de l'organisation de l'Expo 2025 Osaka.