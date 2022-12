De Chauffer vun engem Auto hätt d'Fra net gesinn an ze packe krut, wéi d'Police e Freideg de Mëtte mellt.

Zu Bech-Klengmaacher gouf en Donneschdeg géint 16.35 Auer eng Fra um Zebrasträifen ugestouss a schwéier blesséiert. D'Leit op der Plaz sinn der Fra direkt zur Hëllef komm. Si gouf vun engem Dokter versuergt a koum dunn an d'Spidol.

Op Uerder vum Parquet koum de Miess- an Erkennungsdéngscht op d'N10 zu Bech-Klengmaacher, de Won gouf saiséiert an e Protokoll geschriwwen.

Zu Diddeleng koum et en Donneschdeg iwwerdeems zu engem Accident an der Rue du Parc. Eng Automobilistin war vun de Pharë vun engem Auto geblent ginn, deen hir entgéint koum. Si huet hiren Auto e bëssen no riets gelenkt an ass géint en Trottoir komm. Doropshin huet d'Fra d'Kontroll iwwert hire Won verluer an ass géint en Auto gerannt, dee laanscht d'Strooss stoung. Duerch d'Kollisioun ass den Auto op d'Säit gekippt, woubäi d'Fra ageklemmt gouf. Si konnt net selwer aus dem Auto rausklammen, esou datt ee Passant hir dobäi gehollef huet.

D'Fra ass warscheinlech net blesséiert ginn, mee ass trotzdeem fir eng Kontroll an d'Klinick gaangen, Do huet ee Blutttest gewisen, datt si ze déif an d'Glas gekuckt hat. d'Police huet Plainte gemaach, mee well si ënner 1,2 Promill hat, duerft si hire Fürerschäi behalen.